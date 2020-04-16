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02:59 (мск), источник: РИА Новости

ВМС США заявили об «опасном» перехвате своего самолета российским Су-35

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 пролетел в 25 футах (менее чем в восьми метрах) перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon, утверждается в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент, по данным военных, произошел 15 апреля в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску», — говорится в релизе.

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Экипаж американского самолета после встречи с Су-35 пожаловался на волну турбулентности. Весь перехват, как утверждают в ВМС, продолжался около 42 минут.

Шестой флот назвал действия российских пилотов «безответственными» и призвал Россию «вести себя в соответствии с международными стандартами, которые были установлены, чтобы обеспечить безопасность и предотвращать инциденты».

При этом утверждается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал российские действия».

В Минобороны России пока не прокомментировали эти заявления. Ранее военное ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств при этом не нарушаются.

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