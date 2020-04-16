13:26 (мск), источник: Ведомости
В России пятый день подряд рекордный прирост заразившихся коронавирусом
Общее число заболевших почти достигло 28 000 человек.
За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост пятый день подряд. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 27 938 россиян.
За весь период в городе COVID-19 обнаружили у 16 146 человек.
Выздоровели за последние сутки 318 заразившихся коронавирусом россиян, за весь период — 2304 человека. В Москве выздоровели за сутки 189 пациентов, общее число вылечившихся увеличилось до 1394 человек. Более половины новых случаев заражения подтверждено у москвичей младше 45 лет, уточняет оперштаб.
Скончались в России уже более 200 заболевших COVID-19 человек. Число летальных исходов за сутки выросло на 34 до 232 человек. Более половины жертв коронавируса в Москве: в столице за весь период умерли 113 заболевших COVID-19, 7 из них за последние сутки.
На втором месте после Москвы по числу выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом идет Подмосковье — 467 заболевших. В топ-10 регионов также входят
Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов. Алтай остается единственным регионом без подтвержденных случаев COVID-19. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (16 146 заразившихся) входят Московская область (3054),
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерли около 137 000 заболевших, выздоровели более 512 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся к утру 16 апреля выявлено в США (639 628), Испании (180 659), Италии (165 155), Германии (134 753), Франции (134 582), Великобритании (99 489) и Китае (83 402), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (30 980), Италии (21 645), Испании (18 812), Франции (17 167) и Великобритании (12 868).
Алена Якушова