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18:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: ситуация во Франции — худшая в Европе, безработных в США больше 20 млн

Франция накануне сообщила еще о 1438 умерших от коронавируса в стране — это самое большое число умерших в стране за сутки с начала эпидемии. Однако, по некоторым данным, в эту цифру также включены данные по смертельным случаям в домах престарелых в течение всех пасхальных праздников.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 090 110 +81 260
Скончалось139 469 +10 424
Выздоровело528 746 +26 357
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04
Источник: AFP 2020

В любом случае, ситуация во Франции остается серьезной. На борту французского авианосца «Шарль де Голль» также произошла вспышка Covid-19. Вирус выявлен почти у 700 моряков, 20 человек доставлены в больницы с тяжелой формой заболевания.

Строгие карантинные меры в стране продлены до 11 мая и, скорее всего, будут снова пересмотрены.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, 9 из 10 умерших от коронавируса имели сопутствующие проблемы со здоровьем | Источник: GETTY IMAGES

Британия — еще одна европейская страна, где пик заболеваемости еще не пройден, а счет жертв ежедневно исчисляется сотнями человек.

По последним данным, в стране за сутки умерло 870 человек: 740 в Англии, 80 в Шотландии, 32 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии.

Общее число умерших в Британии с начала эпидемии — 12 868 человек, число заразившихся приближается к 100 тысячам.

Ожидается, что в четверг будет объявлено о продлении карантина в стране еще на три недели.

С пятницы вступит в силу карантин в Сербии. По предварительным данным, он продлится всего 84 часа. Таким образом власти страны пытаются сдержать распространение коронавируса в период православной Пасхи, когда принято посещать церковные службы и ходить друг к другу в гости.

За последние сутки в России подтверждены 3 448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Это небольшой скачок с начала эпидемии. Всего в стране по состоянию на четверг зарегистрировано 27 938 заболевших в 85 регионах, 34 человека умерли.

Власти Лихнештейна вводят систему биометрических браслетов, которые будут сигнализировать о появившихся у их владельцев симптомах коронавируса — повышенной температуре, затрудненном дыхании и участившемся сердцебиении.

Информция с браслетов будет обрабатываться в лаборатории в Швейцарии, после чего его владелец и люди, с которыми он контактировал, смогут пройти тестирование на Covid-19.

В четверг такие браслеты будут предложены каждому 20-му жителю княжества, а осенью планируется снабдить ими все население страны.

Послабления в других частях Европы

Мэр Барселоны Ада Колау призывает испанские власти разрешить детям выходить на улицу. Испания — единственная страна в мире, где детям не позволено покидать дома | Источник: GETTY IMAGES
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Между тем в других странах Европы начались послабления. С начала недели в Испании заработали некоторые заводы и бизнесы, миллионы человек вернулись на свои рабочие места. Правда, Евросоюз критикует это решение испанских властей из-за опасности второй волны эпидемии.

Детям в Испании по-прежнему нельзя выходить из дома ни под каким предлогом. Такой жесткой меры не вводилось ни в одной европейской стране. Мэр Барселоны Ада Колау опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» воззвание «Освободите детей Испании». По ее словам, она опасается за психологическое состояние своих собственных детей и всех детей в стране. Колау считает, что данную меру карантина следует немедленно ослабить.

Власти Евросоюза извинились перед Италией за недостаточную помощь этой стране в самом начале эпидемии. Италия больше других европейских стран пострадала от Covid-19, там умерло более 21 500 человек. По числу заразившихся ее опередила Испания — 165 155 и 182 816 человек соответственно.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС вовремя не протянула Италии руку помощи, но она сослалась на то, что никто не был готов к подобной ситуации.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со следующей недели в стране откроются магазины, не превышающие по размеру и вместимости планку, установленную правительством.

По словам Меркель, страна добилась лишь промежуточного и хрупкого успеха в борьбе с эпидемией.

При этом по уровню смертности от коронавируса ситуация в Германии — одна из самых благоприятных: из почти 135 тысяч заболевших там умерло 3 804 человека.

Европейское отделение ВОЗ в четверг предупредило, что, несмотря на некоторую положительную динамику в ряде стран, общее число случаев и смертей на континенте неуклонно растет, и еще слишком рано ослаблять меры по сдерживанию эпидемии.

Фонд американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса The Gates Foundation объявил о выделении дополнительных средств на борьбу с пандемией. Фонд поддерживает ряд проектов и инициатив по всему миру, в частности, работу над созданием вакцины от Covid-19.

Ситуация в США

В районе Нью-Йорка Бронкс трудно встретить прохожего без медицинской маски. США бьют рекорды заражаемости и смертности от Covid-19 | Источник: EPA

В четверг президент США Дональд Трамп объявит детали плана поэтапного снятия карантина в некоторых штатах страны.

Трамп выступает за скорейшую отмену строгих карантинных мер в интересах экономики.

С начала эпидемии число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, превысило 21 миллион человек. Это беспрецедентный уровень безработицы за всю историю США.
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При этом страна стала лидером по числу заразившихся Covid-19 в мире и по уровню смертности от вируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США количество человек с выявленным коронавирусом приближается к 650 тысячам, число умерших превышает 30 тысяч человек.

Однако, по мнению Трампа, страна прошла пик заболеваемости, но губернаторы ряда штатов считают снятие карантина преждевременным и напоминают президенту, что он не вправе отменять распоряжения местных властей. Трамп ранее заявлял, что власть президента США абсолютна, но позднее признал, что не может аннулировать решение губернаторов, и призвал их работать сообща.

Он сказал, что провел переговоры с главами крупных бизнесов и промышленных отраслей, которые попросили обеспечить рабочих и сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты и провести среди них достаточное количество тестов.

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