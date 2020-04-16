Коронавирус: ситуация во Франции — худшая в Европе, безработных в США больше 20 млн

В любом случае, ситуация во Франции остается серьезной. На борту французского авианосца «Шарль де Голль» также произошла вспышка Covid-19. Вирус выявлен почти у 700 моряков, 20 человек доставлены в больницы с тяжелой формой заболевания.
Строгие карантинные меры в стране продлены до 11 мая и, скорее всего, будут снова пересмотрены.
Британия — еще одна европейская страна, где пик заболеваемости еще не пройден, а счет жертв ежедневно исчисляется сотнями человек.
По последним данным, в стране за сутки умерло 870 человек: 740 в Англии, 80 в Шотландии, 32 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии.
Общее число умерших в Британии с начала эпидемии — 12 868 человек, число заразившихся приближается к 100 тысячам.
Ожидается, что в четверг будет объявлено о продлении карантина в стране еще на три недели.
С пятницы вступит в силу карантин в Сербии. По предварительным данным, он продлится всего 84 часа. Таким образом власти страны пытаются сдержать распространение коронавируса в период православной Пасхи, когда принято посещать церковные службы и ходить друг к другу в гости.
За последние сутки в России подтверждены 3 448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Это небольшой скачок с начала эпидемии. Всего в стране по состоянию на четверг зарегистрировано 27 938 заболевших в 85 регионах, 34 человека умерли.
Власти Лихнештейна вводят систему биометрических браслетов, которые будут сигнализировать о появившихся у их владельцев симптомах коронавируса — повышенной температуре, затрудненном дыхании и участившемся сердцебиении.
В четверг такие браслеты будут предложены каждому 20-му жителю княжества, а осенью планируется снабдить ими все население страны.
Между тем в других странах Европы начались послабления. С начала недели в Испании заработали некоторые заводы и бизнесы, миллионы человек вернулись на свои рабочие места. Правда, Евросоюз критикует это решение испанских властей
Детям в Испании
Власти Евросоюза извинились перед Италией за недостаточную помощь этой стране в самом начале эпидемии. Италия больше других европейских стран пострадала от Covid-19, там умерло более 21 500 человек. По числу заразившихся ее опередила Испания — 165 155 и 182 816 человек соответственно.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со следующей недели в стране откроются магазины, не превышающие по размеру и вместимости планку, установленную правительством.
По словам Меркель, страна добилась лишь промежуточного и хрупкого успеха в борьбе с эпидемией.
Европейское отделение ВОЗ в четверг предупредило, что, несмотря на некоторую положительную динамику в ряде стран, общее число случаев и смертей на континенте неуклонно растет, и еще слишком рано ослаблять меры по сдерживанию эпидемии.
Фонд американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса The Gates Foundation объявил о выделении дополнительных средств на борьбу с пандемией. Фонд поддерживает ряд проектов и инициатив по всему миру, в частности, работу над созданием вакцины от Covid-19.
В четверг президент США Дональд Трамп объявит детали плана поэтапного снятия карантина в некоторых штатах страны.
Трамп выступает за скорейшую отмену строгих карантинных мер в интересах экономики.
При этом страна стала лидером по числу заразившихся Covid-19 в мире и по уровню смертности от вируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США количество человек с выявленным коронавирусом приближается к 650 тысячам, число умерших превышает 30 тысяч человек.
Однако, по мнению Трампа, страна прошла пик заболеваемости, но губернаторы ряда штатов считают снятие карантина преждевременным и напоминают президенту, что он не вправе отменять распоряжения местных властей. Трамп ранее заявлял, что власть президента США абсолютна, но позднее признал, что не может аннулировать решение губернаторов, и призвал их работать сообща.
Он сказал, что провел переговоры с главами крупных бизнесов и промышленных отраслей, которые попросили обеспечить рабочих и сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты и провести среди них достаточное количество тестов.