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17:37 (мск), источник: Ведомости

Минобороны впервые назвало число больных коронавирусом военнослужащих

Министерство обороны России впервые сообщило о наличии заболевших коронавирусом в российской армии: COVID-19 выявлен у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища. «Состояние всех инфицированных военнослужащих и гражданского специалиста — нормальное», — говорится в заявлении Минобороны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 088 425 +81 912
Скончалось139 419 +10 533
Выздоровело528 300 +26 542
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:36 MSK, 16.04
Источник: РИА "Новости"

Инфицированные находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. У них нет признаков заболевания органов дыхания, температура тела в норме, отметило ведомство.

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Учащихся и сотрудников Тюменского училища продолжают проверять на коронавирус, пробы, взятые у 352 курсантов, оказались отрицательными. По предварительным данным, причиной заражения 15 человек стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.

Ранее Минобороны не сообщало о заболевших военных. Отмечалось только, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах России остается стабильной и полностью контролируется.

В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, было почти 28 000 заболевших, 232 человека умерли. За сутки число инфицированных выросло более чем на 3400. Больше всего заразившихся в Москве — свыше 16 000. В мире число больных COVID-19 превысило 2 млн, более 137 000 скончались.

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