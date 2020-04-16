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21:32 (мск), источник: Известия

Генпрокуратура потребовала удалить данные о несуществующем коронавирусе

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к новым публикациям, в которых содержится недостоверная информация о коронавирусе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 апреля.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 113 226 +89 563
Скончалось140 371 +8 095
Выздоровело537 475 +30 145
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:26 MSK, 16.04
Источник: РИА "Новости"

Речь идет о посте в социальной сети «ВКонтакте», в котором утверждается, что коронавирус не представляет опасности, так как «является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса», а в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат в два раза. Кроме того, в публикации говорится, что вакцина от коронавируса убивает взрослых и детей.

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Кроме того, на пяти интернет-сайтах обнаружена видеозапись под названием «Обзор событий на 17 марта 2020 года», в которой утверждается, что в ближайшее время будут отменены деньги, поэтому их лучше всего перевести в иные материальные ценности «прежде всего в товары «жизнеобеспечения», так как они не обесценятся в ближайшее время.

Также на двух интернет-сайтах размещены статьи «Пандемия коронавируса — афера ВОЗ в мировых масштабах?» и «Что страшнее: коронавирус или правление…». В них говорится, что коронавирус «не страшнее холеры, тифа или чумы». В них также приводится комментарии независимых экспертов, которые утверждается, что коронавирус придуман для «обогащения на производстве вакцин от коронавируса».

Также интернете была найдена публикация, в которой говорится, что сотрудникам красноярской полиции выдают ранее использованные маски. В краевом управлении МВД сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
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«Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — говорится в сообщении ведомства.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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