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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Вагоны привезли в колонию

Экс-глава Орского завода получил срок за хищение средств, выделенных ВЭБом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оренбургский областной суд утвердил приговор бывшему собственнику и руководителю Орского вагонного завода Олегу Ковалеву. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорен к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, он направлял средства, выделенные Внешэкономбанком на инвестпроект. Общий ущерб от его деятельности был оценен в 5 млрд руб.

Апелляционная инстанция Оренбургского облсуда утвердила приговор, согласно которому бывший учредитель и директор Орского вагонного завода Олег Ковалев получил шесть лет и четыре месяца колонии за хищение инвестиционных средств у подконтрольного предприятия. Также он обязан возместить государству причиненный ущерб в размере более 5 млрд руб. Имущество осужденного стоимостью почти 142 млн руб. находится под арестом. Об этом сообщает УФСБ по Оренбургской области.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудило следственное управление УМВД по Оренбургской области более года назад. В январе этого года Ленинский районный суд признал предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), но приговор был обжалован стороной защиты. Адвокаты попросили этапировать Ковалева в Санкт-Петербург, где он проживает, но суд отказал.

Как установил суд, собственник завода в 2008—2010 годах перечислял деньги, полученные предприятием от Внешэкономбанка, на счета подконтрольных фирм-однодневок.

Средства предназначались для реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса заводов транспортного машиностроения». Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб.

Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А общий ущерб от деятельности господина Ковалева, по мнению правоохранителей, составил 5 млрд руб.

«На данный момент завод признан банкротом. Инвестиции не освоены, сотни людей, работников вагонного предприятия, остались без места работы», — сказано в пресс-релизе силовиков.

Орский вагонный завод, специализирующийся на ремонте железнодорожных вагонов и колесных пар, признали несостоятельным в конце 2017 года. Перед сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере около 15 млн руб. Позже правительство региона сообщило, что долг почти погашен. В сентябре 2019 года имущественный комплекс предприятия выкупила Новая вагоноремонтная компания.

Сабрина Самедова, Самара

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