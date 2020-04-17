Вагоны привезли в колонию

10:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Оренбургский областной суд утвердил приговор бывшему собственнику и руководителю Орского вагонного завода Олегу Ковалеву. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорен к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, он направлял средства, выделенные Внешэкономбанком на инвестпроект. Общий ущерб от его деятельности был оценен в 5 млрд руб.
Апелляционная инстанция Оренбургского облсуда утвердила приговор, согласно которому бывший учредитель и директор Орского вагонного завода Олег Ковалев получил шесть лет и четыре месяца колонии за хищение инвестиционных средств у подконтрольного предприятия. Также он обязан возместить государству причиненный ущерб в размере более 5 млрд руб. Имущество осужденного стоимостью почти 142 млн руб. находится под арестом. Об этом сообщает УФСБ по Оренбургской области.
Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудило следственное управление УМВД по Оренбургской области более года назад. В январе этого года Ленинский районный суд признал предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), но приговор был обжалован стороной защиты. Адвокаты попросили этапировать Ковалева в
Как установил суд, собственник завода в 2008—2010 годах перечислял деньги, полученные предприятием от Внешэкономбанка, на счета подконтрольных
Средства предназначались для реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса заводов транспортного машиностроения». Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб.
Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам
«На данный момент завод признан банкротом. Инвестиции не освоены, сотни людей, работников вагонного предприятия, остались без места работы», — сказано в
Орский вагонный завод, специализирующийся на ремонте железнодорожных вагонов и колесных пар, признали несостоятельным в конце 2017 года. Перед сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере около 15 млн руб. Позже правительство региона сообщило, что долг почти погашен. В сентябре 2019 года имущественный комплекс предприятия выкупила Новая вагоноремонтная компания.
Сабрина Самедова, Самара