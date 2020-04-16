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22:10 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Москве задержали адвоката экс-министра Абызова

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве Александра Вершинина — адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он задержан по подозрению в мошенничестве.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», — сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас с адвокатом ведутся следственные действия, его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Связаться с самим Вершининым ТАСС не удалось, как и с остальными его коллегами.

Александр Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.

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