10:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина приютила, защитила и отпустила
Русский мошенник снят с розыска Интерпола.
Как стало известно «Ъ», Интерпол удалил из базы международного розыска «красную карточку», выписанную ранее на задержание и экстрадицию в Россию Алексея Душутина, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 140 млн руб. В своей жалобе бизнесмен сообщал о нарушениях, якобы допущенных во время его уголовного преследования, но единственным весомым аргументом в пользу заявителя Интерпол признал спровоцированный им шпионский скандал на Украине, жертвами которого стали два российских адвоката.
С жалобой Алексея Душутина три недели разбирались на 111-й сессии комиссии по контролю файлов Интерпола, отвечающей за правильность размещения персональных данных в разыскной базе организации. По итогам обсуждения председатель комиссии, бывший премьер и министр юстиции Молдавии Виталие Пырлог рекомендовал генеральному секретариату международной полицейской организации изъять «красную карточку» господина Душутина из разыскной базы, поскольку информация о нем была размещена с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и уставу самого Интерпола.
Изложенные в жалобе бизнесмена претензии к российской правоохранительной системе действительно впечатляли. Как сообщал автор, его уголовное преследование было организовано в 2011 году по ложному заявлению и продолжается до сих пор.
За преступления, которые он якобы не совершал, заявитель отсидел «в нечеловеческих условиях» пять с половиной лет.
За это время, по его словам, перенес инсульт и принудительную госпитализацию в Институт судебной психиатрии имени Сербского — коррумпированные правоохранители якобы добивались его признания душевнобольным, чтобы отобрать семейное имущество стоимостью $500 тыс. В жалобе были приведены с десяток фамилий следователей, судей, адвокатов и рейдеров, которые якобы были заинтересованы в нахождении господина Душутина под стражей, пока сами делили его активы.
Главным же аргументом заявителя стала политическая мотивированность его уголовного преследования.
Автор пояснил, что в 2011 году баллотировался в депутаты Госдумы от оппозиционной партии «Справедливая Россия» и во время избирательной кампании «активно критиковал партию власти “Единая Россия”».
После проигрыша на выборах кандидат, по его словам, принял активное участие в протестных акциях и был арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как утверждал заявитель, ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ), которым он в то время руководил, отобрал у него бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, поставивший на должность гендиректора Ларису Егорину. Эти двое, по версии господина Душутина, «использовали ВСУМ для сокрытия своих преступных действий», пока господин Сердюков не был снят с поста, а госпожа Егорина осуждена в рамках уголовного дела о хищении имущества Минобороны через структуры ОАО «Оборонсервис».
В подтверждение «ангажированности» следствия господин Душутин приложил к своему заявлению публикации из газет, однако комиссия Интерпола им не поверила, поскольку материалы напрямую «не касались заявителя», который «не может рассматриваться даже как бывший политик».
Не поверили в комиссии и доводам заявителя о необоснованности его уголовного преследования. Российское НЦБ Интерпола предоставило для разбирательства справку о том, что Алексей Душутин был нанятым гендиректором ВСУМ, в котором до сентября 2010 года 54% акций принадлежало Минобороны. Когда его полномочия истекли, он самостоятельно продлил их, издав фиктивный приказ. В декабре того же года бизнесмен решил продать принадлежащую компании строительную базу на Каширском шоссе Москвы, состоящую из 30 объектов, своей фирме «Сапфир-М+». Он поручил подчиненным подготовить договор
В отношении господина Душутина было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 159 УК, из которого в дальнейшем выделили другое дело — о превышении полномочий (ст. 201 УК). По нему в 2014 году Хамовнический суд приговорил Алексея Душутина к пяти годам заключения, а Мосгорсуд снизил срок до 3,5 года.
Пока господин Душутин сидел, было завершено расследование основного дела, поэтому в феврале 2017 года, за несколько месяцев до выхода на свободу, ему предъявили очередное обвинение и снова арестовали.
17 июня того же года Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест, а еще через месяц обвиняемый сбежал на Украину. В итоге он был приговорен к четырем годам заочно и объявлен в международный розыск.
Оценив аргументы сторон, комиссия посчитала, что вопросы в отношении «продолжительности следствия и сроков нахождения обвиняемого под арестом» у нее, конечно, возникли, но оценивать действия правоохранительной системы другой страны не входит в ее компетенцию. Комиссия пришла к выводу, что российская сторона представила доказательства «возможного участия заявителя в преступлениях», решив, что предъявленные ему обвинения носят общеправовой характер. Утверждения же заявителя об ангажированности следствия не могут быть признаны нарушением.
Тем не менее в уголовном преследовании Алексея Душутина Интерпол нашел «политический аспект». Его предоставили комиссии сотрудники украинского НЦБ Интерпола, к которым господин Пырлог также обратился с запросом. Как сообщили представители Украины, 3 сентября 2018 года в этой стране по заявлению Алексея Душутина было возбуждено уголовное дело в отношении трех предполагаемых решальщиков, якобы вымогавших у потерпевшего €1 млн за прекращение его уголовного преследования в России. В число обвиняемых попали прилетевшие в Киев российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук, а также помогавший им руководитель Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный. Россиян СБУ обвинила в шпионаже, украинца — в госизмене, а вся история с предполагаемым вымогательством была преподнесена местными СМИ как «громкий шпионский скандал». В нем, по данным НЦБ Интерпола Украины, до сих пор разбираются суды Киева. Ключевого свидетеля Душутина, перебравшегося с Украины в Канаду, вызывали на их заседания, но прилететь он не может, поскольку находится в розыске.
Стоит отметить, что комиссию Интерпола заинтересовал даже не сам «шпионский скандал», а решение Тверского райсуда Москвы, заочно арестовавшего Алексея Душутина. «Ордер на арест был выдан через год после побега обвиняемого, однако сразу после задержания на Украине предполагаемых вымогателей», — говорится в ее выводах. Это, по мнению комиссии, свидетельствует, что «политический аспект в уголовном деле все же доминирует».
Сергей Машкин