16 апреля, источник: Коммерсантъ
Адвоката заподозрили в мошенничестве
Задержан защитник Михаила Абызова и Алексея Улюкаева.
В Москве задержан известный адвокат Александр Вершинин, защищавший бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Следственный комитет РФ (СКР) подозревает его в особо крупном мошенничестве по делу, связанному с оргпреступностью.
Уголовное дело в отношении Александра Вершинина возбудили в главном следственном управлении СКР. Действия защитника там по материалам ФСБ квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
По данным СМИ, речь идет об авторитетном воре в законе Василии Христофорове (Воскрес), который в свое время даже попал под санкции, объявленные властями США.
Передача требуемой суммы осуществлялась под контролем сотрудников ФСБ. Коллеги адвоката, которые, очевидно, будут его защищать, выехали во 2-й следственный отдел ГСУ СКР, задержавший господина Вершинина.
Однако, как сообщил «Ъ» один из защитников, в последнее время Александр Вершинин в основном был сосредоточен на деле криминального авторитета Юрия Пичугина, которое слушалось в Верховном суде Республики Коми. 17 подсудимых во главе с Пичугиным, которого как раз и защищал господин Вершинин, обвиняются в шести убийствах и других преступлениях.
Источник «Ъ» отмечает, что адвоката Вершинина подозревают в мошенничестве как раз связанном с делом Пичугина.
Помимо криминального авторитета Пичугина Александр Вершинин сейчас представляет интересы
Николай Сергеев