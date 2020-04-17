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07:47 (мск), источник: РИА Новости

В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта подростком в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Изменение учебного формата, вызванное эпидемией коронавируса, изменило планы красноярского подростка, готовившего теракт в школе, сообщает краевое управление ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — сообщили в ФСБ.

По предварительной версии следствия, в январе подросток решил совершить через три месяца теракт с использованием самодельных бомб и обреза охотничьего ружья. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он нашел в интернете, сделанные бомбы он спрятал в постройке на дворе, которая принадлежит его отцу.

Оперативники УФСБ по Красноярскому краю нашли у задержанного обрез охотничьего ружья 16-го калибра и 19 патронов. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему.

В отношении подростка возбудили уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.

В Красноярске задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на школу
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07:48 (мск)© Ньюстюб
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