Число жертв COVID-19 в Ухане после пересчета выросло на 1,2 тысячи

«Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 325, до 50 333, число жертв выросло на 1290, до 3869», — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте правительства города в соцсети Weibo.
Утром в пятницу государственный комитет по здравоохранению Китая обнародовал статистику, согласно которой, за всю эпидемию в Ухане заразились 50 008 человек, скончались 2579.
Таким образом увеличились и цифры общенациональной статистики, число летальных исходов от коронавируса достигло 4 632 человек, зараженных — 82 692.
В заявлении сообщается, что «на раннем этапе эпидемии некоторое количество медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к единой информационной системе по профилактике и контролю за распространением заболевания, больницы были перегружены, а медицинский персонал был занят лечением, и объективно, некоторые отчеты были предоставлены с опозданием,
«Штаб по профилактике и контролю за эпидемий города Ухань придает большое значение корректировке количества подтвержденных случаев и числа летальных исходов от нового типа коронавируса, основываясь на принципе ответственности перед историей, народом и умершими, твердо придерживается позиции о необходимости основываться на реальных фактах и активно вносит исправления (в статистику — ред.)», — указано в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.