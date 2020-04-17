Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вымрут ли коалы?Природные угрозы, которые мы не замечаем из-за COVID-19
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
09:31 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Ухане после пересчета выросло на 1,2 тысячи

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Власти Уханя пересчитали статистику по COVID-19, число жертв выросло на 1290, до 3869, зараженных — на 325, до 50 333, говорится в заявлении правительства города.

Коронавирус COVID-19
09:53 (мск)Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 159 267 +94 599
Скончалось145 563 +8 455
Выздоровело548 122 +31 192
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

«Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 325, до 50 333, число жертв выросло на 1290, до 3869», — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте правительства города в соцсети Weibo.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Утром в пятницу государственный комитет по здравоохранению Китая обнародовал статистику, согласно которой, за всю эпидемию в Ухане заразились 50 008 человек, скончались 2579.

Таким образом увеличились и цифры общенациональной статистики, число летальных исходов от коронавируса достигло 4 632 человек, зараженных — 82 692.

В заявлении сообщается, что «на раннем этапе эпидемии некоторое количество медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к единой информационной системе по профилактике и контролю за распространением заболевания, больницы были перегружены, а медицинский персонал был занят лечением, и объективно, некоторые отчеты были предоставлены с опозданием, какая-то информация была упущена, некоторые данные были ошибочными».

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Штаб по профилактике и контролю за эпидемий города Ухань придает большое значение корректировке количества подтвержденных случаев и числа летальных исходов от нового типа коронавируса, основываясь на принципе ответственности перед историей, народом и умершими, твердо придерживается позиции о необходимости основываться на реальных фактах и активно вносит исправления (в статистику — ред.)», — указано в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Больница в Ухане, построенная за две недели, закрывается после того, как последние пациенты с COVID-19 ее покинули
Во время загрузки произошла ошибка.
09:37 (мск)© Ньюстюб
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:40 MSK, 16.04
 На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о 'странностях' болезни
Коронавирус COVID-19
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
В РФ не осталось регионов без коронавируса
Путин объявил о переносе парада Победы
Трамп заявил о постепенной отмене карантина в США
Ученые установили температуру гибели коронавируса
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Львы заснули на опустевшей дороге в ЮАР
Жителям нескольких регионов пообещали аномальное потепление
Здоровье
Обнаружен еще один симптом коронавируса Чаще всего он проявляется у детей.
Hi-Tech
На Марсе нашли «дракона» (фото) Четвертая планета не перестает удивлять
Горячие темы на Авто
Что делать будем? 210
Не молчите -- 148
Позитивная 123
Да ну его всё давайте о чем нибудь другом 115
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Мама - настоящая икона стиля, а в кого такие дети
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь