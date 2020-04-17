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10:25 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил два уголовных дела после бунта в Ангарской колонии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Еще два уголовных дела, в том числе о беспорядках, возбудили после бунта в ангарской колонии, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Источник: РИА Новости

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления «дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии», «организация и участие в массовых беспорядках», — говорится в сообщении.

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В СК РФ напомнили, что ранее также было заведено уголовное дело по факту бунта в колонии, начавшегося 9 апреля.

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Подчеркивается, что ежедневно в колонии работают следователи, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, «их порядка двухсот человек». В ходе расследования дела будут допрошены более двух тысяч свидетелей, это сотрудники исправительной колонии и осужденные.

Вечером 9 апреля в исправительной колонии № 15 в Ангарске один из заключенных, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения. На территории колонии действует режим ЧС.

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