СК возбудил два уголовных дела после бунта в Ангарской колонии

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления «дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии», «организация и участие в массовых беспорядках», — говорится в сообщении.
В СК РФ напомнили, что ранее также было заведено уголовное дело по факту бунта в колонии, начавшегося 9 апреля.
Подчеркивается, что ежедневно в колонии работают следователи, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, «их порядка двухсот человек». В ходе расследования дела будут допрошены более двух тысяч свидетелей, это сотрудники исправительной колонии и осужденные.
Вечером 9 апреля в исправительной колонии № 15 в Ангарске один из заключенных, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения. На территории колонии действует режим ЧС.