Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

«Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал», — сказал Багров.
По его словам, все курсанты находятся под пристальным медицинским контролем, в настоящее время они изолированы в казармах, им регулярно измеряют температуру. Персонал училища дезинфицирует помещения, продукты и лекарства поступают военным «в особом режиме».
Ранее Минобороны сообщило о вспышке заражения коронавирусом на территории Тюменского высшего
Признаки болезни у них отсутствуют. Пробы, взятые в ходе тестирования еще 352 курсантов, дали отрицательные результаты.