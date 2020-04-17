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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова.

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Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 159 450 +93 544
Скончалось145 568 +8 444
Выздоровело549 592 +32 148
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

«Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал», — сказал Багров.

По его словам, все курсанты находятся под пристальным медицинским контролем, в настоящее время они изолированы в казармах, им регулярно измеряют температуру. Персонал училища дезинфицирует помещения, продукты и лекарства поступают военным «в особом режиме».

Ранее Минобороны сообщило о вспышке заражения коронавирусом на территории Тюменского высшего военно-инженерного училища.

По данным министерства, среди инфицированных числятся 14 курсантов и 1 преподаватель.

Признаки болезни у них отсутствуют. Пробы, взятые в ходе тестирования еще 352 курсантов, дали отрицательные результаты.

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