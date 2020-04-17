10:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу.
За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 273 летальных случая.
Ранее
Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.