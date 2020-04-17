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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 159 450 +93 544
Скончалось145 568 +8 444
Выздоровело549 592 +32 148
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в стране выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 273 летальных случая.

По данным на 16 апреля, в стране было зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом — за сутки их число увеличилось на 3448.
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Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов. «Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев.

Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:40 MSK, 16.04
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