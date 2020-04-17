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11:07 (мск), источник: Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

Впервые за сутки зафиксировано более 4000 случаев заражения.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 160 170 +90 351
Скончалось145 593 +8 400
Выздоровело549 996 +32 065
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

В России за последние сутки зафиксировано 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 24». Суточный прирост заболевших COVID-19 стал рекордным для России шестой день подряд.

По словам Мясникова, общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 32 007 человек.

Из них 2590 пациентов уже выздоровели (286 за последние сутки). Скончались с начала эпидемии 273 россиянина, 41 — за последние сутки.
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О назначении Мясникова руководителем информационного центра было объявлено 15 апреля. Сегодня он впервые раскрыл цифры по приросту заболеваемости, ранее это делал федеральный оперативный штаб. В этом штабе агентству ТАСС уточнили, что цифры, названные Мясниковым, могут быть не окончательными, так как пока нет данных по республике Алтай.

Данные по Москве Мясников не назвал, но ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова предупредила, что пик заболеваемости в городе придется на следующие две-три недели. Московский оперштаб сообщил, что вылечились уже 1 517 пациентов с корнавирусом, прирост в 123 выздоровевших пациента за последние сутки. Еще 14 инфицированных умерли, общее число летальных исходов COVID-19 в столице выросло до 127 человек.

Алена Якушова

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