Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

В России за последние сутки зафиксировано 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 24». Суточный прирост заболевших COVID-19 стал рекордным для России шестой день подряд.
По словам Мясникова, общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 32 007 человек.
О назначении Мясникова руководителем информационного центра было объявлено 15 апреля. Сегодня он впервые раскрыл цифры по приросту заболеваемости, ранее это делал федеральный оперативный штаб. В этом штабе агентству ТАСС уточнили, что цифры, названные Мясниковым, могут быть не окончательными, так как пока нет данных по республике Алтай.
Данные по Москве Мясников не назвал, но ранее
Алена Якушова