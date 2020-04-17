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13:58 (мск), источник: Интерфакс

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — У 31 воспитанника Нахимовского морского училища диагностирован коронавирус, они находятся под наблюдением медиков в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Коронавирус COVID-19
15:14 (мск)Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

«В рамках превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», — сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что все заразившиеся нормально себя чувствуют, высокой температуры или симптомов заболевания органов дыхания у них нет. В министерстве заверили, что все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

Нахимовцы не участвовали в тренировках перед парадом Победы в подмосковном Алабино, сообщили военные.

По данным военных, все нахимовцы переведены в санаторий Минобороны на карантин. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели находятся на обсервации по месту размещения.

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Причиной инфицирования мог стать контакт преподавателя училища с гражданскими лицами в Москве, отметили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что в Нахимовском морском училище и его региональных филиалах ежедневно проводится диагностика личного состава и полная дезинфекция всех помещений и материальных средств.

Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. У училища есть региональные филиалы. Училище входит в систему довузовского образования Минобороны РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен очаг коронавируса, закрыто на карантин. Накануне Минобороны РФ сообщило, что коронавирус обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища.

В России за последние сутки коронавирус выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах.

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