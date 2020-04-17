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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Пойманного ФСБ за подготовку теракта в школе подростка отправили в СИЗО

В Красноярске Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подростка, пойманного ФСБ за подготовку теракта в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, подростка подозревают в преступлениях по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

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Оперативники управления ФСБ по региону изъяли обрез охотничьего ружья 16-го калибра и 19 патронов. В СИЗО школьник останется до 15 июня.

17 апреля стало известно, что учащийся, готовивший нападение на школу, перенес теракт на более поздний срок из-за карантина. По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил устроить теракт 19—20 апреля, на православную Пасху.

16 апреля сообщалось, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у него нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

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