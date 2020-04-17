Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Так, по данным на 17 апреля, во всем мире зарегистрирован 2 214 861 случай заражения коронавирусом, число летальных случаев — 150 948, число случаев выздоровления — 564 525.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 683 786 случаев. Более 100 тыс. случаев заражения зарегистрировано в Испании (188 093 случая), Италии (172 434 случая), Франции (147 121 случай), Германии (139 041 случай) и Великобритании (109 769 случаев).
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 4070 — до 32008. За весь период в России выздоровели 2590 заболевших, зафиксировано 273 смерти, связанные с коронавирусом.