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22:45 (мск), источник: RNS

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Количество летальных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 150 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 216 228 +81 763
Скончалось151 006 +8 858
Выздоровело565 864 +25 208
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 17.04
Источник: Агентство «Москва»

Так, по данным на 17 апреля, во всем мире зарегистрирован 2 214 861 случай заражения коронавирусом, число летальных случаев — 150 948, число случаев выздоровления — 564 525.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 683 786 случаев. Более 100 тыс. случаев заражения зарегистрировано в Испании (188 093 случая), Италии (172 434 случая), Франции (147 121 случай), Германии (139 041 случай) и Великобритании (109 769 случаев).

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 4070 — до 32008. За весь период в России выздоровели 2590 заболевших, зафиксировано 273 смерти, связанные с коронавирусом.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 17.04
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