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01:30 (мск), источник: ТАСС

Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина

Проехать в город смогут машины, перевозящие товары первой необходимости.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 18.04
Источник: РИА "Новости"

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Пятигорска запретили для всех видов транспорта в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

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«С сегодняшнего дня запрещен въезд на территорию Пятигорска всех видов автотранспорта (в том числе транзитного). Остаются работать всего шесть контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проехать в город могут только имеющие спецпропуск машины специальных подразделений, а также транспорт, обеспечивающий выполнение неотложных жизнеобеспечивающих функций. Речь идет о перевозке продуктов питания, товаров первой необходимости, грузов для организаций, чья деятельность является критически важной для жизнедеятельности города.

«Дежурить на этих постах и проверять законность передвижения транспорта (а также прямо на месте выдавать пропуска тем, кто имеет на это законное основание) будут представители полиции, Росгвардии, казачества и администрация города», — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в ночное время автомобильное движение по улицам Пятигорска полностью остановят.

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