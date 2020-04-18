01:30 (мск), источник: ТАСС
Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина
Проехать в город смогут машины, перевозящие товары первой необходимости.
ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Въезд на территорию Пятигорска запретили для всех видов транспорта в связи с введением карантина
«С сегодняшнего дня запрещен въезд на территорию Пятигорска всех видов автотранспорта (в том числе транзитного). Остаются работать всего шесть
По данным
«Дежурить на этих постах и проверять законность передвижения транспорта (а также прямо на месте выдавать пропуска тем, кто имеет на это законное основание) будут представители полиции, Росгвардии, казачества и администрация города», — отмечается в
Сообщается, что в ночное время автомобильное движение по улицам Пятигорска полностью остановят.