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06:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Исполняющий обязанности замглавы российского региона задержан за взятку

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил РЕН ТВ.

Источник: AP 2020

По данным телеканала, Новикова поймали с поличным в Абакане, когда тот взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона. Компания должна была принять участие в строительстве диспансера в поселке Туим.

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В отношении замглавы возбуждено уголовное дело по статье «о получении взятки в особо крупном размере».

Сообщается, что Новиков ранее уже был задержан по делу о хищении из ГУП «Хакресводоканал» за превышение должностных полномочий и халатность. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. Дело закрыли за истечением срока давности.

В апреле 2019 года вокруг главы Хакасии Коновалова разгорелся скандал. Он поднял прибавку к зарплате себе и министрам региона в четыре раза. В мае 2019-го года его раскритиковали за расточительство. Также Коновалов снизил уровень прожиточного минимума в регионе, при этом жители оставались без света и отопления из-за долгов коммунальных предприятий.

В декабре 2018 года глава региона выписал новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда» в размере 200−400 тысяч рублей.

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