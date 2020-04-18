ФСБ задержала и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали назначенного две недели назад на свою должность министра строительства, и.о. замглавы республики Сергея Новикова за получение взятки в размере двух млн руб. от строительной организации за ее участие в возведении второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» в Ширинском районе.
Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона.
Валентин Коноваловглава региона (цитата по «Московскому комсомольцу»)
В целом Новиков требовал от подрядчика 12 млн руб за покровительство, приводит РИА «Новости» слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Дело расследуется по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
«В декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между ГКУ РХ “Управление капитального строительства” и подрядной организацией заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство. Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку за помощь в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы», — пояснила Петренко.
Двумя днями ранее в Московской области суд арестовал полковника Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве. Замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии и еще один фигурант дела проведут под стражей два месяца.
«По подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», — отметили в правоохранительных органах.
Бизнесмен обратился в полицию, после чего было заведено уголовное дело, которое в настоящее время передано в военное управление Следственного комитета.
Кудряшов требовал деньги у подмосковного предпринимателя вместе со своим подельником — офицером из московского МВД. Взамен они предлагали покровительство.
В тот же день было возбуждено еще одно громкое уголовное дело. В Алтайском крае замминистра строительства и ЖКХ региона Андрея Голубцова заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки). По данным следствия, он получил взятку в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении регионального СК.
Замминистра был задержан, а по его месту жительства и работы сотрудники ФСБ и СК провели обыски. По версии следствия, замминистра получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.
«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — уточнили в Следственном комитете.
Чуть ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности замглавы МВД — начальника следственного департамента ведомства.
Подчиненные Романова — заместители начальника следственного департамента МВД РФ генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам — генерал Александр Брянцев — были арестованы в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на $10 млн.
По версии следствия, в 2019 году Бирюков и Краковский с целью получить от Худояна вознаграждение обратились к Романову. Они попросили передать его дело в их Следственный департамент для дальнейшего расследования.
Прошение было удовлетворено — дело из нижестоящего следственного органа попало к следователю Брянцеву, после чего все трое ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и произошло в ноябре 2019 года.
Затем силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян — их вернули предпринимателю.
Размер взятки, полученной генералами МВД и следователем, мог составить около 10 млн рублей.
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