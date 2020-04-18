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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге назвали причину смерти пожилого пациента с COVID-19

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, которая развилась из-за двусторонней пневмонии, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 261 631 +89 600
Скончалось154 789 +8 588
Выздоровело577 060 +22 828
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 18.04
Источник: РИА Новости

«Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020−2021 года подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 67-летний мужчина умер 8 апреля в Госпитале для ветеранов войн.

«Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии. Был получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Страдал многочисленными хроническими заболеваниями», — сообщает комитет.

Этот смертельный случай стал восьмым в городе после начала пандемии.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 139 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1646 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 213 человек, в том числе за последние сутки — 21.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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