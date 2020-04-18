14:20 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге назвали причину смерти пожилого пациента с COVID-19
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в
«Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020−2021 года подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 67-летний мужчина умер 8 апреля в Госпитале для ветеранов войн.
«Причиной смерти стала острая
Этот смертельный случай стал восьмым в городе после начала пандемии.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 139 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1646 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 213 человек, в том числе за последние сутки — 21.
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