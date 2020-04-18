16:55 (мск), источник: Ведомости
Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
Следствие считает их владельцем бизнесмена Олега Кана.
«Ведомости» ознакомились с копией постановления суда об аресте. Человек, близкий к суду, подтвердил наличие такого документа, а представитель суда на запрос «Ведомостей» не ответил. Арест действует до 15 мая.
Об аресте ходатайствовал Следственный комитет России, говорится в постановлении суда. Фактическим бенефициаром трех компаний следствие считает бизнесмена Олега Кана. Все три ООО подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте их в 2014—2015 гг.
Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн руб., говорится в постановлении суда.
Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок крабов в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 г. во Владивостоке. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана, так как бизнесмен покинул Россию.
Кан родился на Сахалине в 1967 г. С 1995 по 2009 г. возглавлял
Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена. Но бизнес Кана сократился после проведения аукционов в 2019 г., на которых было выставлено около половины всего допустимого улова краба в России. Ни «Курильский универсальный комплекс», ни «Монерон» в торгах не участвовали, теперь у них остались квоты более чем на 9000 т краба.
Зато активно в аукционах участвовала группа «Русский краб» Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко. В итоге структурам Франка удалось увеличить размер крабовых квот более чем в пять раз до 13 000 т, их доля в российской добыче по итогам аукционов достигла 15%, по собственной оценке.
В 2019 г. стоимость живого краба, отправляемого на экспорт, достигала $25 за кг, а в этом году опустилась до $13, говорит президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. То есть по текущим ценам выручка от продажи более чем 9000 т краба может превысить $117 млн.
Совокупная выручка всех трех ООО, которые следствие приписывает Кану, — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», — по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. составила 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 11,2 млрд руб.
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», ни одно из трех ООО непосредственно Кану никогда не принадлежало. Но с мая 2018 г. Кан числится советником гендиректора «Приморской рыболовной компании», указано на сайте отраслевого ресурса Fishnews. «Курильским универсальным комплексом» ранее владел его сын Александр. «Монерон», в свою очередь, принадлежит депутату Сахалинской областной думы и соратнику Кана Дмитрию Пашову.
Да и стоимость активов всех трех компаний во много раз больше инкриминируемой им суммы ущерба. Пашов опасается, что в итоге действия правоохранителей приведут к проблемам с промыслом, затруднят взаимоотношения с покупателями, создадут репутационные риски и даже остановят деятельность предприятия. Компания будет обжаловать арест, обещает Пашов. С самим Каном «Ведомостям» связаться не удалось.
Это обычная практика, когда следователь обращается с ходатайством об аресте имущества, говорит руководитель
Правда, формулировка суда об аресте долей трех ООО очень расплывчата. «Наложить арест на срок по 15 мая 2020 г. включительно на следующее имущество, установив запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров
Такая формулировка фактически и означает наложение запрета на отчуждение долей их владельцами.
Это не так, возражает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Такая формулировка не соответствует
Екатерина Бурлакова