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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

И. о. заместителя главы Хакасии арестовали на два месяца

Абаканский городской суд отправил под арест до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: Следственный комитет РФ

Новикова задержали 17 апреля при получении взятки в размере 2 млн руб. от представителя подрядной организации. Всего Новиков требовал 12 млн руб.

Сергей Новиков занял пост министра строительства и ЖКХ в июле 2019 года, исполняющим обязанности заместителя главы региона он стал 2 апреля 2020 года. До этого в 2009—2016 годах занимал руководящие должности разных ведомств правительства Хакасии.

В 2015 году Сергей Новиков был задержан с другими чиновниками по делу о мошенничестве на 48 млн руб. в 2012—2013 годах. В августе 2017 года суд снял с него обвинения и прекратил дело ввиду истечения срока давности.

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