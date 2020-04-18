И. о. заместителя главы Хакасии арестовали на два месяца

Новикова задержали 17 апреля при получении взятки в размере 2 млн руб. от представителя подрядной организации. Всего Новиков требовал 12 млн руб.
Сергей Новиков занял пост министра строительства и ЖКХ в июле 2019 года, исполняющим обязанности заместителя главы региона он стал 2 апреля 2020 года. До этого в 2009—2016 годах занимал руководящие должности разных ведомств правительства Хакасии.
В 2015 году Сергей Новиков был задержан с другими чиновниками по делу о мошенничестве на 48 млн руб. в 2012—2013 годах. В августе 2017 года суд снял с него обвинения и прекратил дело ввиду истечения срока давности.