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21:32 (мск), источник: ТАСС

В Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице

В учреждении подтвердились более 50 случаев заражения.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 297 712 +82 851
Скончалось158 202 +7 254
Выздоровело586 290 +21 765
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 18.04
Источник: РИА "Новости"

АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. /ТАСС/. Более 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице. Об этом в субботу сообщили ТАСС в региональном оперштабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

С 14 апреля Управление Роспотребнадзора по Архангельской области стало референс-центром по COVID-19. Это означает, что с сегодняшнего дня полученные на региональном уровне положительные результаты на COVID-19 считаются подтвержденными.

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«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — приводит оперштаб слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Романа Бузинова.

У сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлен COVID-19, в контактный круг с заболевшей попало большое число людей, в том числе пациенты и сотрудники учреждения.

В настоящее время в учреждении ведется эпидемиологическое расследование, в больнице объявлен карантинный режим. Отдельно стоящее здание отделения больницы, в котором зафиксирован очаг инфицирования, перепрофилируется: один из этажей — под инфекционное отделение для заболевших, второй — под обсерватор, для тех, кто попал в круг контактов. Кроме того, уже определен первый круг контактов с заболевшей вне учреждения, эти люди определены на домашнюю самоизоляцию.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский провел чрезвычайное заседание регионального оперштаба по COVID-19. Он поручил проработать меры по усилению режима самоизоляции на территории региона. К началу рабочей недели штаб по поручению главы региона должен выработать ряд конкретных решений, которые позволят стабилизировать ситуацию.

Среди планируемых мер — усиление контроля за нахождением жителей на улицах, ограничение пребывания людей в местах общего пользования — на детских площадках, в скверах, на придомовых территориях.

Необходимость усиления мер вызвана и тем, что индекс активности жителей региона на улицах остается высоким. На 13 часов 18 апреля он составил в Архангельске — 3,5, в Северодвинске — 3,7, в Котлас — 2,9. Это означает, что очень много людей вышли на улицы без уважительной причины. В связи с этим муниципалитетам поручено привлечь к работе с населением административные комиссии, подключится к этой деятельности и полиция.

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Кроме того, рассматривается возможность радикального сокращения плановой медицинской помощи; мобилизации дополнительных медицинских бригад с привлечением студентов 5 курса Северного государственного медицинского университета и ординатуры, ужесточения режима работы предприятий. В ближайшие дни будет также выработано решение в отношении введения 14-дневного режима самоизоляции для северян, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

На утро 18 апреля в Архангельской области было зафиксировано 39 официально подтвержденных случаев заболевания, 11 пациентов из них выздоровели и выписаны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.

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