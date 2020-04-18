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21:47 (мск), источник: ТАСС

В штате Нью-Йорк снижается число госпитализированных с COVID-19

По словам губернатора Эндрю Куомо, количество людей в больницах за несколько дней снизилось с 18 тыс. до 16 тыс.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 297 712 +82 851
Скончалось158 202 +7 254
Выздоровело586 290 +21 765
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 18.04
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Число лиц, зараженных новым коронавирусом, которые проходят лечение в больницах штата Нью-Йорк, постепенно снижается. С таким заявлением выступил в субботу на встрече с журналистами губернатор этого американского штата Эндрю Куомо.

«Данные по госпитализации снизились — это хорошие новости», — указал Куомо.

По его словам, еще несколько дней назад в больницах штата лечение проходили порядка 18 тыс. человек. «Сейчас их около 16 тыс.», — отметил губернатор.

При этом он также подчеркнул, что продолжает снижаться ежедневное число жертв COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Так, по словам Куомо, к вечеру пятницы в штате от вызываемых инфекцией осложнений умерли 540 человек. В четверг насчитывалось 630 жертв за сутки, в среду — 606, во вторник — 752.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 18.04
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