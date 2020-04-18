21:47 (мск), источник: ТАСС
В штате Нью-Йорк снижается число госпитализированных с COVID-19
По словам губернатора Эндрю Куомо, количество людей в больницах за несколько дней снизилось с 18 тыс. до 16 тыс.
«Данные по госпитализации снизились — это хорошие новости», — указал Куомо.
По его словам, еще несколько дней назад в больницах штата лечение проходили порядка 18 тыс. человек. «Сейчас их около 16 тыс.», — отметил губернатор.
При этом он также подчеркнул, что продолжает снижаться ежедневное число жертв COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Так, по словам Куомо, к вечеру пятницы в штате от вызываемых инфекцией осложнений умерли 540 человек. В четверг насчитывалось 630 жертв за сутки, в среду — 606, во вторник — 752.