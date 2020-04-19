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04:37 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 328 124 +85 256
Скончалось160 518 +6 376
Выздоровело594 192 +24 922
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

Уточняется, что из 16 новых случаев 9 — ввозные, остальные 7 — локальные (шесть — в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один — в южной провинции Гуандун).

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 735 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1041 человек (85 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 062 человека выписаны из больниц, 4632 скончались», — говорится в сообщении.

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С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 44 таких случая, из них три — ввозные.

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 999 бессимптомных носителей.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 13 человек (все в Ухане).

Отдельно в Гонконге выявлено 1023 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 568 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (17 уже выписаны), на Тайване заразились 398 человек (шесть человек скончались, 178 вылечились).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 2,1 миллиона случаев заражения, свыше 146 тысяч человек скончались.

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