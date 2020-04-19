В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что из 16 новых случаев 9 — ввозные, остальные 7 — локальные (шесть — в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один — в южной провинции Гуандун).
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 735 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1041 человек (85 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 062 человека выписаны из больниц, 4632 скончались», — говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 44 таких случая, из них три — ввозные.
В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 999 бессимптомных носителей.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 13 человек (все в Ухане).
Отдельно в Гонконге выявлено 1023 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 568 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (17 уже выписаны), на Тайване заразились 398 человек (шесть человек скончались, 178 вылечились).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 2,1 миллиона случаев заражения, свыше 146 тысяч человек скончались.