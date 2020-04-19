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09:54 (мск), источник: ТАСС

WSJ: власти США заказали по завышенной стоимости 20 млн респираторов

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное правительство США закупило респираторов типа N95 на $110 млн у непроверенных поставщиков и по завышенной стоимости. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные о государственных заказах.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 19.04
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По ее информации, федеральные власти закупили порядка 20 млн указанных респираторов, потребность в которых резко выросла в условиях пандемии нового коронавируса. Заказы были оформлены с условием срочной доставки — к началу лета. При этом около 80% контрактов были заключены с непроверенными поставщиками. Речь идет о продавцах, которые ранее либо не имели контрактов с властями, либо заключали их на небольшие поставки немедицинской продукции.

Каждый респиратор обошелся в $6. Это равняется его стоимости в аптеке. При этом она в шесть раз превышает прейскурантную цену.

Издание уточняет, что некоторые из выбранных американскими властями подрядчиков не уложились в сроки доставки. Есть и те, кто отказался от контракта, ссылаясь на невозможность выполнить столь крупный заказ.

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При этом газета отмечает, что ранее американские власти заказали у проверенных производителей 600 млн респираторов. которые обошлись им менее, чем в $1 за штуку. Однако окончательно все поставки по этим контрактам будут выполнены лишь к концу 2021 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 39 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зарегистрированы более 150 тысяч летальных исходов.

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09:56 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 19.04
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