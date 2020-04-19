Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скрытые симптомыЗапад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
20:39 (мск), источник: Известия

Пилот МиГ-31 ВКС показал на видео встречу с истребителем НАТО

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, пилот истребителя МиГ-31 приветствует летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. Ролик опубликован на YouТube-канале Fighterbomber.

Кадры были сняты из кабины пилота МиГ-31. На них видно, как летчик подлетает к F-16, находящемуся справа от него, после чего машет рукой и показывает большой палец в знак приветствия. Тот, в свою очередь, удаляется.

Потом пилот переводит камеру на левую сторону, где виден еще один самолет — это, как утверждается, стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Когда произошел инцидент и где, не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последний раз о полете Ту-95МС в российском Минобороны сообщали в конце марта: 24 марта два таких ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. В небе они провели более 9 часов. На обратном пути их сопроводили истребители японских ВВС.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей.

Ту-95МС — воздушный компонент российской ядерной триады. Он предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу с помощью ядерного оружия.

На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили «нарушителя»
Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября 2019© Ньюстюб
 Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира
«Ставить спектакль о коронавирусе — значит делать из этого хайп»
Коронавирус COVID-19: главные события 19 апреля
Ученые назвали тревожный симптом коронавируса
Способное достроить «Северный поток - 2» судно сменило курс
СМИ: спрос на наличные увеличивался после обращений Путина
Уехавший в США русский фигурист рассказал о панике американцев
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Здоровье
5 правил здорового питания, которые не прошли проверку временем Они считались истинами на протяжении десятилетий. Современная диетология признала их заблуждениями.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 162
Позитивная 124
Симптомы )) 114
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 106
Кино
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие Съемки остановлены, премьеры перенесены, а мировые звезды устремились в соцсети, где показывают себя в домашней обстановке. «Кино Mail.ru» продолжает следить за ними и рассказывает, на кого стоит подписаться.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Дети
Невеста Козловского раскрыла необычное имя новорожденной дочки Ольга Зуева опубликовала нежный снимок с дочкой
Леди
22-летняя дочь Леонида Якубовича сменила имидж Варвара кардинально преобразилась.
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лолита попала в психбольницу
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь