17:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Вору в законе подобрали «профессиональную» статью
Суд санкционировал арест криминального лидера.
Тверской суд столицы арестовал вора в законе Малхаза Дарчиева (Махо Тбилисский). Ранее Махо считался сторонником одного из самых известных криминальных лидеров на постсоветском пространстве Аслана Усояна (Дед Хасан). Ранее судом было установлено, что уроженец Тбилиси Дарчиев находится на территории России незаконно, и было принято решение о его депортации.
37-летний Малхаз Дарчиев был задержан в Москве сотрудниками столичного УФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по введенной год назад в Уголовный кодекс РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет лишения свободы). В минувшую пятницу Тверской суд столицы рассмотрел ходатайство следствия об аресте Дарчиева и удовлетворил его.
Уроженец Тбилиси Дарчиев уже имеет за плечами два срока. Сначала в 2009 году он получил небольшой срок за покушение на кражу и хранение наркотиков.
Во время пребывания в одной из калужских колоний он был коронован при весьма любопытных обстоятельствах.
Махо оказался по соседству с вором в законе Джемалом Микеладзе (Джемо), у которого в том момент сложились крайне напряженные отношения с группой криминальных лидеров, в окружение которых входил Махо. Последние, чтобы уравновесить статусы Микеладзе и Дарчиева, срочно короновали своего «подшефного».
Во второй раз Махо предстал перед судом в Серпухове, также по обвинению по «наркотической» 228-й статье, и в 2013 году он получил шесть лет. Освободился Дарчиев в 2018 году и уже 16 мая 2019 года был задержан сотрудниками МУРа в столице. При проверке выяснилось, что Махо находится в России незаконно, и его поместили в спецприемник для иностранных граждан в поселке Сахарово. В итоге должна была последовать депортация «законника» из РФ в Грузию, где, кстати, также действует статья Уголовного кодекса, карающая за наличие статуса вора в законе.
Одно время Малхаз Дарчиев считался сторонником одного из влиятельнейших на постсоветском пространстве воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Последний был убит в Москве в начале 2013 года.
Александр Александров