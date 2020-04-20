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00:04 (мск), источник: ТАСС

Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 30 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Таким образом число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 394 291 +83 719
Скончалось164 938 +6 247
Выздоровело611 880 +21 198
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 20.04
Источник: Агентство «Москва»

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит», — сказали в штабе.

В Москве, по последним данным, зафиксированы 24 324 случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случаев заражения, выздоровели 3 057 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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