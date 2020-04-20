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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

Количество погибших людей с коронавирусом в США превысило 40 тыс., следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 394 291 +83 719
Скончалось164 938 +6 247
Выздоровело611 880 +21 198
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.

США занимают первое место по числу заразившихся, на втором месте Испания (195 944), на третьем — Италия (178 972).

В пятницу, 17 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает властям штатов самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Снятие карантина по его плану будет проходить в три этапа. За месяц из-за введенных ограничений работы в США лишились уже более 20 млн человек. Согласно опросу The Wall Street Journal и NBC News, большинство американцев опасается, что США слишком быстро снимут ограничения.

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