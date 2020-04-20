01:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
Количество погибших людей с коронавирусом в США превысило 40 тыс., следует из данных Университета Джона Хопкинса.
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
США занимают первое место по числу заразившихся, на втором месте Испания (195 944), на третьем — Италия (178 972).
В пятницу, 17 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает властям штатов самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Снятие карантина по его плану будет проходить в три этапа. За месяц