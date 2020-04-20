01:08 (мск), источник: Коммерсантъ
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в которой погибли не мненее 10 человек, сообщает AP со ссылкой на полицию.
По информации агентства, среди погибших как минимум один полицейский, еще один был ранен в перестрелке. Сам стрелок также застрелен.
Устроивший стрельбу предварительно опознан полицией как Габриэль Уортман. Инцидент начался в маленьком сельском городке Портапике. Конная полиция задержала его на заправке в Энфилде по подозрению в стрельбе. Позже стало известно, что преступник убит. Мотивы стрелка не названы.
Свои соболезнования погибшим выразил