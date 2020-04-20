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01:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе

В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в которой погибли не мненее 10 человек, сообщает AP со ссылкой на полицию.

По информации агентства, среди погибших как минимум один полицейский, еще один был ранен в перестрелке. Сам стрелок также застрелен.

Устроивший стрельбу предварительно опознан полицией как Габриэль Уортман. Инцидент начался в маленьком сельском городке Портапике. Конная полиция задержала его на заправке в Энфилде по подозрению в стрельбе. Позже стало известно, что преступник убит. Мотивы стрелка не названы.

Свои соболезнования погибшим выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Я искренне сочувствую всем, кто пострадал в этой ужасной ситуации», — цитирует господина Трюдо агентство.

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