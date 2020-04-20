Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16 человек

Ранее в ведомстве сообщили о 13 погибших в разных районах. Там также предупреждали, что это число может возрасти. Среди застреленных числится сотрудница королевской канадской конной полиции, еще один сотрудник получил незначительные ранения.
Вечером в субботу 51-летний Габриэл Уортман открыл огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Его пытались поймать примерно 12 часов, операция закончилась утром в воскресенье близ Галифакса, стрелок мертв.
На Уортмане была форма, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы его поступка пока не известны.
По словам комиссара полиции Бренды Лаки, инцидент не рассматривается как относящийся к терроризму.
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