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15:37 (мск), источник: РИА Новости

В Кузбассе чиновник избежал тюрьмы за взятку картофелекопалкой

КЕМЕРОВО, 20 апр — РИА Новости. Бывший госинспектор Государственной инспекции труда в Кузбассе за взятку в виде картофелекопалки получил год исправительных работ, избежав таким образом реального срока, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Год назад, в апреле 2019-го, чиновник выявил некие нарушения трудового законодательства в колониях города Мариинска, за которые местному начальству грозили штрафы.

«После чего он предложил руководителям двух колоний сложиться и приобрести для него картофелекопалку стоимостью порядка 25,5 тысячи рублей, а за это он вынесет им только предупреждения», — сказано в релизе.

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О предложении «сделки» начальники колоний сообщили в управление собственной безопасности ФСИН, после чего инспектора задержали.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% в доход государства от заработной платы, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года», — резюмирует ведомство.

В России по итогам минувшего года стали чаще выявлять случаи взяточничества — ловить как представителей власти, так и тех, кто дает взятки: рост на 14% и 21,5%, соответственно.

Причем Кузбасс вошел в список регионов, где, напротив, такие преступления стали фиксироваться реже. Соответствующая информация приводится на государственном портале правовой статистики.

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