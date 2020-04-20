В Кузбассе чиновник избежал тюрьмы за взятку картофелекопалкой

Год назад, в апреле 2019-го, чиновник выявил некие нарушения трудового законодательства в колониях города Мариинска, за которые местному начальству грозили штрафы.
«После чего он предложил руководителям двух колоний сложиться и приобрести для него картофелекопалку стоимостью порядка 25,5 тысячи рублей, а за это он вынесет им только предупреждения», — сказано в релизе.
О предложении «сделки» начальники колоний сообщили в управление собственной безопасности ФСИН, после чего инспектора задержали.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% в доход государства от заработной платы, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года», — резюмирует ведомство.
В России по итогам минувшего года стали чаще выявлять случаи взяточничества — ловить как представителей власти, так и тех, кто дает взятки: рост на 14% и 21,5%, соответственно.
Причем Кузбасс вошел в список регионов, где, напротив, такие преступления стали фиксироваться реже. Соответствующая информация приводится на государственном портале правовой статистики.