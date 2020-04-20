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15:59 (мск), источник: Интерфакс

Бессимптомные случаи COVID-19 в России за неделю составили 44%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Тестирование на коронавирус в России на прошлой неделе выявило 44% бессимптомных заразившихся, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 420 439 +65 102
Скончалось166 205 +4 192
Выздоровело635 476 +30 903
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

Как сказала Голикова на онлайн-совещании у президента РФ по эпидобстановке в понедельник, на сегодня выполнено 2 млн 53 тыс. таких исследований.

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«Это является вторым результатом в мире. Такой объем тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение», — отметила Голикова.

При этом она подчеркнула, что нельзя напрямую проводить параллель между числом выявленных больных в России и в других странах, где тестированию подлежат только те лица, которые имеют уже симптомы заражения COVID-19 или серьезные заболевания. «Здесь мы имеем свою картину, хотя в каких-то случаях она похожа и на другие государства», — сказала Голикова.

Замдиректора научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул «необычность» пандемии COVID-19, связанную именно с большим количеством бессимптомных случаев заболеваемости. Как заявил Горелов в ходе совещания, от трети до половины заболеваний протекает в бессимптомной форме. Важным обстоятельством, по его словам, также является то, что в настоящий момент неизвестно, насколько заразны пациенты с разными формами этой инфекции.

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