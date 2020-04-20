Бессимптомные случаи COVID-19 в России за неделю составили 44%

Как сказала Голикова на онлайн-совещании у президента РФ по эпидобстановке в понедельник, на сегодня выполнено 2 млн 53 тыс. таких исследований.
«Это является вторым результатом в мире. Такой объем тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение», — отметила Голикова.
При этом она подчеркнула, что нельзя напрямую проводить параллель между числом выявленных больных в России и в других странах, где тестированию подлежат только те лица, которые имеют уже симптомы заражения COVID-19 или серьезные заболевания. «Здесь мы имеем свою картину, хотя в каких-то случаях она похожа и на другие государства», — сказала Голикова.
Замдиректора научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул «необычность» пандемии COVID-19, связанную именно с большим количеством бессимптомных случаев заболеваемости. Как заявил Горелов в ходе совещания, от трети до половины заболеваний протекает в бессимптомной форме. Важным обстоятельством, по его словам, также является то, что в настоящий момент неизвестно, насколько заразны пациенты с разными формами этой инфекции.