20:47 (мск), источник: Коммерсантъ
В ВМФ перепили чая
На сторожевом корабле обнаружили перерасход питания, но взыскать ущерб не удалось.
Севастопольский гарнизонный военный суд не удовлетворил иск командования к командиру сторожевого корабля Черноморского флота «Ладный» Сергею Арешкину. От него требовали возместить ущерб Минобороны РФ — почти 180 тыс. руб. Ведомство пострадало от того, что офицеры и мичманы на вверенном капитану Арешкину корабле в 2019 году получили больше тысячи лишних завтраков и ужинов. Суд решил, что в ходе административного расследования не было обнаружено виновных в перерасходе продовольствия.
Иск командования 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота к капитану второго ранга Сергею Арешкину суд рассмотрел в апреле. В его обосновании указано, что проверка контрольной группы Центра мониторинга
Сторожевик «Ладный» водоизмещением 3200 тонн, был построен в начале 80-х годов прошлого века. Его экипаж насчитывает около 200 человек. Корабль принимал участие в различных учениях и походах, парадах и освобождении захваченного пиратами сухогруза Arctic Sea в районе
Согласно акту проверки и результатам расследования, с 1 января по 1 октября 2019 года все офицеры «Ладного» обеспечивались завтраком и ужином с вечерним чаем по норме морского пайка (№ 3). Согласно регламентам служебного времени, рабочий день на корабле определен с 7:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Завтрак для личного состава установлен с 6:40 до 7:45, ужин с 18 до 19 часов, а вечерний чай с 21:00 до 21:20.
Таким образом, на корабле за девять месяцев произошел перерасход продовольствия в количестве 1141 завтраков и 1141 ужинов с вечерним чаем.
Ответчик исковые требования не признал. По словам Сергея Арешкина, организация питания офицерского состава на корабле была обусловлена условиями военной службы.
Среди таковых отсутствие мест общепита вблизи места дислокации судна, необходимость предотвращения случаев аварийных ситуаций, поддержания постоянной готовности, в том числе в борьбе за живучесть корабля.
«По его результатам не установлены непосредственные причины перерасхода продовольствия, образовавшегося в войсковой части, виновные лица (кто и с какой формой вины, умышленно или по неосторожности), то есть обстоятельства, подлежащие безусловному выяснению в ходе административного расследования, и исключительно на основании которых, согласно действующему порядку привлечения военнослужащих к материальной ответственности, можно сделать вывод о наличии виновного в причинении реального ущерба», — сказано в решении суда. Иск командования к Сергею Арешкину суд отклонил.
Вадим Никифоров, Симферополь