Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В ВМФ перепили чая

На сторожевом корабле обнаружили перерасход питания, но взыскать ущерб не удалось.

Источник: РИА "Новости"

Севастопольский гарнизонный военный суд не удовлетворил иск командования к командиру сторожевого корабля Черноморского флота «Ладный» Сергею Арешкину. От него требовали возместить ущерб Минобороны РФ — почти 180 тыс. руб. Ведомство пострадало от того, что офицеры и мичманы на вверенном капитану Арешкину корабле в 2019 году получили больше тысячи лишних завтраков и ужинов. Суд решил, что в ходе административного расследования не было обнаружено виновных в перерасходе продовольствия.

Иск командования 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота к капитану второго ранга Сергею Арешкину суд рассмотрел в апреле. В его обосновании указано, что проверка контрольной группы Центра мониторинга материально-технического обеспечения флота в дивизии выявила незаконное списание на «Ладном», которым командует капитан Арешкин, продуктов питания на 178 646 руб. 37 коп.

В акте проверки также были даны «рекомендации о выявлении виновных лиц в причинении ущерба». Далее было проведено административное расследование, по итогам которого издан приказ о привлечении Сергея Арешкина к полной материальной ответственности на указанную в акте сумму.
Читайте также
Офицер-подводник просит рассудить его трезво

Сторожевик «Ладный» водоизмещением 3200 тонн, был построен в начале 80-х годов прошлого века. Его экипаж насчитывает около 200 человек. Корабль принимал участие в различных учениях и походах, парадах и освобождении захваченного пиратами сухогруза Arctic Sea в районе Кабо-Верде в 2009 году.

Согласно акту проверки и результатам расследования, с 1 января по 1 октября 2019 года все офицеры «Ладного» обеспечивались завтраком и ужином с вечерним чаем по норме морского пайка (№ 3). Согласно регламентам служебного времени, рабочий день на корабле определен с 7:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Завтрак для личного состава установлен с 6:40 до 7:45, ужин с 18 до 19 часов, а вечерний чай с 21:00 до 21:20.

Но на «Ладном» на завтрак и ужин с вечерним чаем зачислялось такое же количество офицеров, как и на обед, тогда как «исходя из условий их военной службы и регламента служебного времени» этого не требовалось (рабочий день части из них начинался до завтрака, а заканчивался до обеда).
Читайте также
Разведка попала в котел следствия

Таким образом, на корабле за девять месяцев произошел перерасход продовольствия в количестве 1141 завтраков и 1141 ужинов с вечерним чаем.

Ответчик исковые требования не признал. По словам Сергея Арешкина, организация питания офицерского состава на корабле была обусловлена условиями военной службы.

Среди таковых отсутствие мест общепита вблизи места дислокации судна, необходимость предотвращения случаев аварийных ситуаций, поддержания постоянной готовности, в том числе в борьбе за живучесть корабля.

Севастопольский гарнизонный военный суд, оценив материалы административного расследования, пришел к выводу, что оно «проведено формально».

«По его результатам не установлены непосредственные причины перерасхода продовольствия, образовавшегося в войсковой части, виновные лица (кто и с какой формой вины, умышленно или по неосторожности), то есть обстоятельства, подлежащие безусловному выяснению в ходе административного расследования, и исключительно на основании которых, согласно действующему порядку привлечения военнослужащих к материальной ответственности, можно сделать вывод о наличии виновного в причинении реального ущерба», — сказано в решении суда. Иск командования к Сергею Арешкину суд отклонил.

Вадим Никифоров, Симферополь

 Число заражённых в России пошло на спад: последние данные по COVID-19
Инфекционист о коронавирусе: «Вопросов больше, чем ответов»
Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом к лету
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Как россияне отдохнут на майские праздники — календарь выходных
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
Здоровье
Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.
Hi-Tech
На улицах появились необычные устройства (что это) Они работают по принципу светофора
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 167
Настоящие пропагандисты 125
Симптомы )) 117
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 112
Кино
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко Панда, Зайка и Львенок раскрыли лица в новом выпуске проекта «Маска»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
В РФ готовится замена денег. Важный совет для всех
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь