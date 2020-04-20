В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

Туристическая полиция Краби обнаружила россиян, живущих в палатке в пещере в бухте Тонсай. Их выгнали из гостиницы. Они застряли в Таиланде
Отдыхающие заявили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.
Путешественники задержались в стране, а когда приняли решение лететь домой, авиасообщение уже прекратили. Гостиницу закрыли, знакомых не было, им некуда было идти.
Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там. Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи анализов, COVID-19 у них не нашли. После теста офицеры отправили путешественников в один из четырех отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.
По сообщениям местных СМИ, посольство России в Таиланде было уведомлено о происшествии.