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16:35 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04

Туристическая полиция Краби обнаружила россиян, живущих в палатке в пещере в бухте Тонсай. Их выгнали из гостиницы. Они застряли в Таиланде из-за пандемии COVID-19 и не могут вернуться в Россию.

Отдыхающие заявили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.

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Путешественники задержались в стране, а когда приняли решение лететь домой, авиасообщение уже прекратили. Гостиницу закрыли, знакомых не было, им некуда было идти.

Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там. Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи анализов, COVID-19 у них не нашли. После теста офицеры отправили путешественников в один из четырех отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

По сообщениям местных СМИ, посольство России в Таиланде было уведомлено о происшествии.

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