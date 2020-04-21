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00:02 (мск), источник: Интерфакс

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло с 204 до 233

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — За последние сутки в Москве умерло 29 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 233, сообщили «Интерфаксу» в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в понедельник вечером.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 463 357 +69 066
Скончалось169 502 +4 564
Выздоровело644 262 +32 382
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

«Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

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Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит, — отметили в оперштабе.

По данным оперштаба, четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания», — добавил собеседник агентства.

По данным на утро понедельника, в Москве зафиксировано 26350 больных коронавирусом, 1838 из которых вылечились.

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