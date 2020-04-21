Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло с 204 до 233

«Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».
Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит, — отметили в оперштабе.
По данным оперштаба, четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.
«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания», — добавил собеседник агентства.
По данным на утро понедельника, в Москве зафиксировано 26350 больных коронавирусом, 1838 из которых вылечились.