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07:49 (мск), источник: Известия

Доктор Мясников рассказал о перенесенном коронавирусе

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 478 153 +73 904
Скончалось170 368 +5 134
Выздоровело651 503 +26 778
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 21.04
Источник: Агентство «Москва»

По его словам, недавно он проверился на антитела к коронавирусу и узнал, что уже переболел COVID-19. Мясников отметил, что заразиться инфекцией мог во время зимнего путешествия на Филиппины, где у доктора появился кашель. При этом он отметил, что тогда не придал значения этому симптому.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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