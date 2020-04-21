В Турции из-за коронавируса снова введут комендантский час

Как пояснил господин Эрдоган, власти хотят добиться снижения уровня распространения вируса, чтобы Турция смогла вернуться к нормальной жизни после Рамадана.
«Мы продолжим введение комендантского часа на выходные еще некоторое время, не препятствуя при этом функционированию сельского хозяйства, здравоохранения и поставкам продовольствия, а также основной производственной деятельности», — заявил турецкий президент (цитата по Anadolu).
В предыдущий раз комендантский час в Турции вводили 10—12 апреля. Тогда ограничения привели к огромным очередям в магазинах, и критике подвергся министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он подал заявление об отставке, но Реджеп Тайип Эрдоган ее не принял.
По последним данным, в Турции коронавирусом заразились свыше 90 тыс. человек, умерли более 120. Число заболевших в мире превысило 2,4 млн человек, умерли свыше 170 тыс. Россия по количеству зараженных входит в топ-10.