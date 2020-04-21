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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Турции из-за коронавируса снова введут комендантский час

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что на текущей неделе в 31 провинции страны снова введут комендантский час в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения будут действовать с 23 до 26 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 21.04
Источник: AFP 2020

Как пояснил господин Эрдоган, власти хотят добиться снижения уровня распространения вируса, чтобы Турция смогла вернуться к нормальной жизни после Рамадана.

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«Мы продолжим введение комендантского часа на выходные еще некоторое время, не препятствуя при этом функционированию сельского хозяйства, здравоохранения и поставкам продовольствия, а также основной производственной деятельности», — заявил турецкий президент (цитата по Anadolu).

В предыдущий раз комендантский час в Турции вводили 10—12 апреля. Тогда ограничения привели к огромным очередям в магазинах, и критике подвергся министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он подал заявление об отставке, но Реджеп Тайип Эрдоган ее не принял.

По последним данным, в Турции коронавирусом заразились свыше 90 тыс. человек, умерли более 120. Число заболевших в мире превысило 2,4 млн человек, умерли свыше 170 тыс. Россия по количеству зараженных входит в топ-10.

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