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10:40 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 642

Выздоровели 3 873 человека, 456 пациентов умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 480 749 +69 196
Скончалось170 418 +5 080
Выздоровело652 982 +23 954
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 21.04
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 642 и сейчас составляет 52 763 человека во всех регионах страны.

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Выздоровели на данный момент 3 873 человека, 456 пациентов умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случаев (+12%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек, за весь период — 3 873. За сутки умер 51 пациент с коронавирусом. За весь период по России умерли 456 человек», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что 2 567 (45,5%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно без клинических проявлений.

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