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11:05 (мск), источник: Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек

Прирост заболевших COVID-19 ускорился после сокращения накануне.

Коронавирус COVID-19
11:11 (мск)В Москве во время режима самоизоляции появились мошенники-коммунальщики
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 480 749 +69 196
Скончалось170 418 +5 080
Выздоровело652 982 +23 954
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 21.04
Источник: Агентство «Москва»

Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 5 642 за последние сутки и до 52 763 с начала эпидемии, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших снова ускорился. Накануне оперштаб сообщил о 4 268 инфицированных после 6 060 заразившихся днем ранее.

В Москве прирост заболевших коронавирусной инфекцией также растет — за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3 083 человек, накануне оперштаб отчитался о 2 026 новых зараженных.

За весь период 29 433 жителя столицы заразились коронавирусом нового типа. В Москве 2 057 из всех заразившихся уже выздоровели, из них 219 за последние сутки, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Накануне суточный прирост вылечившихся был всего 75 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом выросло на 29 до 233 зараженных.

Выздоровели в России за сутки 427 инфицированных, а с начала эпидемии уже 3 873 человека. Число умерших увеличилось на 51 до 456 пациентов с коронавирусом.

На втором месте после Москвы по числу новых заболевших COVID-19 идет Московская область — 718 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (127 новых случаев), Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Тульская область (75), Башкортостан (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54) и Татарстан (50).

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Заражение коронавирусом зафиксировано во всех 85 регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо столицы входят Московская область (5 959), Санкт-Петербург (1 973), Нижегородская область (860), Коми (507), Ленинградская область (496), Краснодарский край (461), Мурманская область (435), Тульская область (384) и Дагестан (371).

Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Более 2,48 млн человек заразились коронавирусом по всему миру, около 170 000 из них скончались, а более 652 000 — вылечились.

Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты — почти 788 000 инфицированных. На втором месте — Испания, где заболели COVID-19 уже более 200 000 жителей. В Италии коронавирусом заразилось свыше 181 000 людей, во Франции — более 156 000 человек. Около 147 000 человек заболели коронавирусной инфекцией в Германии и более 125 000 в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерло более 42 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании и Франции — свыше 20 000 пациентов, и более 16 000 заболевших в Великобритании.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Алена Якушова

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