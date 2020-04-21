Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек

Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 5 642 за последние сутки и до 52 763 с начала эпидемии, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших снова ускорился. Накануне оперштаб сообщил о 4 268 инфицированных после 6 060 заразившихся днем ранее.
В Москве прирост заболевших коронавирусной инфекцией также растет — за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3 083 человек, накануне оперштаб отчитался о 2 026 новых зараженных.
За весь период 29 433 жителя столицы заразились коронавирусом нового типа. В Москве 2 057 из всех заразившихся уже выздоровели, из них 219 за последние сутки, сообщила
На втором месте после Москвы по числу новых заболевших COVID-19 идет Московская область — 718 заболевших. В топ-10 регионов также входят
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех 85 регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо столицы входят Московская область (5 959),
Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Более 2,48 млн человек заразились коронавирусом по всему миру, около 170 000 из них скончались, а более 652 000 — вылечились.
Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты — почти 788 000 инфицированных. На втором месте — Испания, где заболели COVID-19 уже более 200 000 жителей. В Италии коронавирусом заразилось свыше 181 000 людей, во Франции — более 156 000 человек. Около 147 000 человек заболели коронавирусной инфекцией в Германии и более 125 000 в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерло более 42 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании и Франции — свыше 20 000 пациентов, и более 16 000 заболевших в Великобритании.
Алена Якушова