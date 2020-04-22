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06:45 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице № 2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 564 190 +86 037
Скончалось177 445 +7 077
Выздоровело681 842 +30 339
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:39 MSK, 22.04
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Источник: РИА "Новости"

Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 17 медиков — число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.

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«Самый крупный — групповой — очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — это сотрудники медучреждения», — говорится в сообщении приморских властей.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что нужно усилить меры безопасности, особенно в больницах.

«Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания», — заявил он.

Среди новых заболевших два ребенка пяти и одиннадцати лет. Дети находились в контакте с родственником — носителем инфекции. Вся семья находится в инфекционных госпиталях. Остальные заболевшие выявлены в ходе наблюдения за гражданами на самоизоляции, а также прибывшими в Приморский край из других стран и регионов.

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