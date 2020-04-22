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09:54 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

У 18-летнего подростка изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, а также инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ФСБ России выявила новую попытку организовать вооруженное нападение на школу. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, «задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона».

У 18-летнего подростка изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. «Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — сообщили в ЦОС.

В связи с этим региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

«Следственным управлением СК России по Тюменской области в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам “а, е” ч. 2 ст. 105 УК РФ» («Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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