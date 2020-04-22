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11:59 (мск), источник: ТАСС

На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 апреля. /ТАСС/. Тринадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе незаконного митинга во Владикавказе в понедельник, возбуждено уголовное дело.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:38 MSK, 22.04
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Северной Осетии.

«Неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

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