На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков

Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Северной Осетии.
«Неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).