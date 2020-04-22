Владимирские власти объяснили ситуацию с поставкой в больницу старых аппаратов ИВЛ

Оборудование не было принято на баланс больницы, так как комиссия выявила их непригодность, сообщил в среду ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.
В среду по результатам проверки информации о поставке оборудования прокуратура направила в Следственный комитет документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела из-за сбыта недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере.
«Когда обратился депутат с предложением помочь, было сказано, что сейчас остро стоит вопрос с закупкой аппаратов для искусственной вентиляции. После этого родилась идея подарить аппараты, которые смог он найти в костромской “Медтехнике”. Они предложили аппараты ИВЛ, это продукция, которая выпускалась уральским заводом, которая в те времена имела всю необходимую разрешительную документацию, и эти аппараты он предложил в качестве подарка больнице № 6», — сказал директор департамента.
Прежде чем принять оборудование на баланс больницы и допустить его к использованию, была создана комиссия с участием сотрудников департамента и руководства больницы. Специалисты выяснили, что, несмотря на рабочее состояние, аппараты не прошли техническое обслуживание не заводе-изготовителе и не имеют разрешительные документы на использование.
«Об этом был составлен протокол и передан Аникееву. На баланс учреждение эти аппараты не брало. Никаких документов, свидетельствующих, что этот дар был передан больнице, нет. На баланс больницы не передавались», — добавил директор департамента, отметив, что на складе больницы оборудование находилось около недели.
Позиция спонсора
14 апреля на сайте общественной организации «Милосердие и порядок», председателем которой является депутат Григорий Аникеев, появилось его обращение, в котором он сообщил, что новых аппаратов ИВЛ на заводах-производителях в данный момент для приобретения нет, а ближайшие поставки оборудования планируются в августе-октябре 2020 года.
«В ходе мониторинга сотрудники общественной организации нашли аппараты ИВЛ в Научно-производственной фирме “Медтехника-Сервис”. Данные аппараты произведены в 1999 году, они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время они находились на консервации. Подчеркну, что данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации и могут спасти жизни тысяч людей — наших земляков», — говорится в обращении Аникеева.
Он также отметил, что приобретенные им аппараты ИВЛ проходят дополнительное техническое обследование для ввода в эксплуатацию.
«Каждый аппарат проходит проверку специалистами независимой сертифицированной компании. Только после того, как будут получены специальные разрешительные документы, аппараты могут быть использованы учреждениями здравоохранения Владимирской области для спасения многих жизней. Акцентирую, что данные аппараты могут быть использованы в случае наступления чрезвычайной ситуации», — добавил он.
Кроме того, депутат заявил о готовности приобрести стационарные аппараты ИВЛ для нужд региона на сумму 50 млн рублей, если найдет поставщиков и производителей.
Реакция прокуратуры
В среду прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело из-за поставки в больницу № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией аппаратов ИВЛ, срок хранения которых для использования в медучреждениях истек 15 лет назад. Материалы проверки о поставке устаревших аппаратов ИВЛ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»).
В ходе проверки установлено, что в начале апреля 2020 года для нужд лечебных учреждений Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» на сумму 6 млн рублей. Их передали в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.