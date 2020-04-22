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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников

Медработники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы попросили привлечь к ответственности администрацию учреждения за заражение сотрудников коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 614 040 +73 487
Скончалось182 004 +6 566
Выздоровело706 636 +37 384
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Источник: Агентство «Москва»

Заявления направлены в адрес директора ФСБ Александра Бортникова, председателя СКР Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает РБК со ссылкой на копии документов. Минздрав Московской области подтвердил заражение 60 сотрудников больницы.

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Как сообщает РБК, под заявлением подписались шесть сотрудников больницы. Один из них — медбрат неврологического отделения Аркадий Хаславский — подтвердил подлинность документов.

Авторы заявления пожаловались, что с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения — со слабостью, кашлем, температурой в районе 38 °C. И хотя у них были симптомы коронавируса, их не переводили на специально перепрофилированные койки, пока не были получены положительные результаты на COVID-19. Медиков не обеспечивали средствами индивидуальной защиты до 17 апреля. В итоге у восьми сотрудников неврологического отделения обнаружили коронавирус.

Напомним, сегодня, 22 апреля, стало известно о смерти врачей от коронавируса в Москве и в Краснодарском крае.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:20 MSK, 22.04
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