Медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за коронавируса у 60 сотрудников

Заявления направлены в адрес директора ФСБ Александра Бортникова, председателя СКР Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает РБК со ссылкой на копии документов. Минздрав Московской области подтвердил заражение 60 сотрудников больницы.
Как сообщает РБК, под заявлением подписались шесть сотрудников больницы. Один из них — медбрат неврологического отделения Аркадий Хаславский — подтвердил подлинность документов.
Авторы заявления пожаловались, что с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения — со слабостью, кашлем, температурой в районе 38 °C. И хотя у них были симптомы коронавируса, их не переводили на специально перепрофилированные койки, пока не были получены положительные результаты на COVID-19. Медиков не обеспечивали средствами индивидуальной защиты до 17 апреля. В итоге у восьми сотрудников неврологического отделения обнаружили коронавирус.
Напомним, сегодня, 22 апреля, стало известно о смерти врачей от коронавируса в Москве и в Краснодарском крае.