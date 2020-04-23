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00:02 (мск), источник: Ведомости

Число умерших от коронавируса в Москве выросло до 288 человек

В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом, общее число жертв СОVID-19 выросло до 288 человек, сообщает столичный оперативный штаб.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 622 273 +61 769
Скончалось182 943 +6 017
Выздоровело709 050 +29 257
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Источник: Агентство «Москва»

Среди умерших пациенты от 38 до 90 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. Среди которых, например, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, рассказали в штабе.

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Всего в России, по данным на 22 апреля, выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 540 пациентов умерли. Больше всего инфицированных в Москве — почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.

По всей России в рамках борьбы с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Выходить из дома разрешается только при крайней необходимости. В Москве и Подмосковье до 1 мая действует пропускной режим. Кроме того, Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом.

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