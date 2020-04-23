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05:20 (мск), источник: РИА Новости

В МВД назвали главную проблему во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киберпреступность, а вовсе не уличная преступность вышла на главный план в эпоху пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 626 929 +63 545
Скончалось183 283 +5 868
Выздоровело710 285 +28 808
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Источник: РИА Новости

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить», — сказал Жданов.

Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно.
Юрий Жданов

По информации МВД России, в I квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем в два раза.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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